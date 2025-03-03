По данным Государственной таможенной службы, которые приводит Опендатабот, с 2020 года в Украину было доставлено более 272 миллионов посылок из-за границы. При этом ввозная пошлина была начислена лишь на 0,75% от этого количества.
Менее 1% посылок попали под пошлину за четыре года
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Рекордный 2024 год
В 2024 году было зафиксировано самое большое количество посылок — 75 миллионов. Это в 1,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны, и в 1,6 раза больше, чем в 2023 году.
Поступления в бюджет от пошлины
В целом, за счет наложения пошлины более чем на 2 миллиона посылок, государственный бюджет Украины получил 668 миллионов гривен. В 2024 году поступления от пошлины составили более 185 миллионов гривен, что на 41% больше, чем в 2021 году. Однако из-за колебаний валютного курса реальный рост в валюте составил лишь 2,5%.
Средний размер пошлины и законодательные инициативы
В 2024 году средний размер доплаты пошлины на одну посылку составил 351 гривну (около 8 евро).
В Верховной Раде Украины рассматриваются два законопроекта, которые могут существенно изменить правила налогообложения международных посылок. Предлагается упразднить действующий лимит в 150 евро для безналогового ввоза и ввести НДС в размере 20% на все международные посылки.
Дискуссия
Эксперты считают, что принятие этих законопроектов будет способствовать поддержке украинских производителей. В то же время представители почтовых операторов предупреждают о возможном росте цен на товары и усложнении логистических процессов.
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