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3 марта 2025, 12:54 Читати українською

Менее 1% посылок попали под пошлину за четыре года

По данным Государственной таможенной службы, которые приводит Опендатабот, с 2020 года в Украину было доставлено более 272 миллионов посылок из-за границы. При этом ввозная пошлина была начислена лишь на 0,75% от этого количества.

По данным Государственной таможенной службы, которые приводит Опендатабот, с 2020 года в Украину было доставлено более 272 миллионов посылок из-за границы.
Фото Pixabay

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Рекордный 2024 год

В 2024 году было зафиксировано самое большое количество посылок — 75 миллионов. Это в 1,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны, и в 1,6 раза больше, чем в 2023 году.

Поступления в бюджет от пошлины

В целом, за счет наложения пошлины более чем на 2 миллиона посылок, государственный бюджет Украины получил 668 миллионов гривен. В 2024 году поступления от пошлины составили более 185 миллионов гривен, что на 41% больше, чем в 2021 году. Однако из-за колебаний валютного курса реальный рост в валюте составил лишь 2,5%.

Средний размер пошлины и законодательные инициативы

В 2024 году средний размер доплаты пошлины на одну посылку составил 351 гривну (около 8 евро).

В Верховной Раде Украины рассматриваются два законопроекта, которые могут существенно изменить правила налогообложения международных посылок. Предлагается упразднить действующий лимит в 150 евро для безналогового ввоза и ввести НДС в размере 20% на все международные посылки.

Дискуссия

Эксперты считают, что принятие этих законопроектов будет способствовать поддержке украинских производителей. В то же время представители почтовых операторов предупреждают о возможном росте цен на товары и усложнении логистических процессов.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
3212242
3212242
3 марта 2025, 13:04
#
«Менш як 1% посилок общипані за чотири роки»
+
0
bonv
bonv
3 марта 2025, 13:18
#
І продовжують думати як обібрати народ…
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