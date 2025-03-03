Акции Азии подскочили на сильных данных из Китая

Азиатские акции выросли в начале месяца после сильного финиша Уолл-Стрит на прошлой неделе, причем китайские бумаги поднялись на сильных данных по деловой активности. Об этом пишет investing.com.

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Что известно

Инвесторы с осторожностью ждут решения Трампа по торговым пошлинам, которое должно быть принято на этой неделе.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги ростом, так как ключевые данные по инфляции PCE вышли в основном в соответствии с ожиданиями.

Акции Азии подскочили после резких потерь

Азиатские акции упали на предыдущей торговой сессии, причем бумаги технологических компаний опустились после распродажи на Уолл-стрит во главе с Nvidia.

Настроения инвесторов ухудшились после того, как Трамп объявил о введении дополнительных тарифов в размере 10% в отношении Китая и подтвердил сроки введения 25 %-ных пошлин в отношении Мексики и Канады.

Однако в воскресенье министр торговли США Говард Лютник заявил, что Трамп определит точный размер тарифов во вторник, что указывает на возможность введения менее агрессивных пошлин.

Это дало некоторую передышку азиатским акциям, большинство из которых в феврале пережили месячное падение.

Детали

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,4% в понедельник после падения более чем на 3% в ходе последней торговой сессии. TOPIX вырос на 1,2%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,8% после обвала на 3,2% в пятницу.

Индекс Индонезии Jakarta Stock Exchange Composite Index поднялся на 2,2% в понедельник, а филиппинский PSEi Composite вырос на 1,1%.

Китайские акции выросли после сильных данных по индексу PMI

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,7%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 — на 0,8%.

Данные, опубликованные в выходные, показали, что китайский индекс производственной активности вырос в феврале больше, чем ожидалось, так как местные предприятия все еще получают подпитку от прошлогодних стимулирующих мер.

Индекс PMI для производственной сферы Caixin достиг 3-месячного максимума в феврале.