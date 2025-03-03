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3 марта 2025, 11:54 Читати українською

Ломбарды в Украине: миллиардные доходы и активы, несмотря на уменьшение рынка в три раза

Более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года получил 101 ломбард, подавший отчетность национальному регулятору. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали рынок ломбардов в Украине, используя данные НБУ. Специалисты выяснили, что, несмотря на уменьшение количества, размер их активов существенно не изменился.

Более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года получил 101 ломбард, подавший отчетность национальному регулятору.
Фото: depositphotos

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Кто лидирует

Лидерами рынка по сумме доходов за 3 квартала 2024 года стали ломбарды, работающие под брендами «Скарбниця», «Ломбард Первый», «Капитал» и «Благо».

Как живут ломбарды

По информации Комплексной информационной системы Национального банка Украины (КИС НБУ), в Государственный реестр финансовых учреждений по состоянию на февраль 2025 включено 108 ломбардов, из них 102 имеют действующую лицензию НБУ на деятельность.

Где зарегистрировано больше всего

Наибольшее количество (32) из проанализированных компаний зарегистрировано в столице и Днепропетровской области (22). Согласно данным ЕГР, большинство компаний по выборке, а именно 99 юрлиц, имеют зарегистрированные обособленные подразделения (далее филиалы).

Больше филиалов на Днепропетровщине (500), Одесской (306) и Харьковской (243) областях, а также в Киеве (457).

Некоторые ломбарды имеют несколько сотен таких филиалов. Наибольшее количество филиалов (286) в ПО «Ломбард „Первый“ ООО „Микрофинанс“ и Компания». Фирма входит в состав финансово-промышленной группы «Группа семьи Петренко», компании которой кроме предоставления финансовых услуг также занимаются производством и продажей ювелирных изделий. В частности, сеть «Золотой век».

Еще одна компания из состава этой группы ПО «Ломбард № 1″ ООО „Контракт-Груп“ и Компания» имеет 228 филиалов по всей Украине.Ее бенефициар Тарас Петренко, по данным структуры собственности компании, обнародованной на сайте НБУ, является сыном Романа Петренко. Эти компании работают под брендом «Первый».

Ломбарды, представленные на рынке под брендом «Скарбниця», также насчитывают довольно большую филиальную сеть — 417. А

Топ-20 крупнейших ломбардов по доходам

По данным данных НБУ, 101 ломбард, подавший отчетность к регулятору, получил более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года. Этот показатель за аналогичный период 2023 составил 2,6 млрд грн, полученных 136 ломбардами. Сумма доходов 119 ломбардов, подавших отчетность в НБУ за полный 2023 год, составила 3,2 млрд грн.

За 3 квартала 2024 года ломбардами было предоставлено более 1 млн финансовых кредитов на общую сумму 3,13 млрд грн. Показатель за аналогичный период 2023 года был значительно выше — 4,7 млн предоставленных финансовых кредитов на 10,2 млрд грн. А в целом за 2023 год ломбарды выдали 5,7 млн кредитов на сумму в 12,1 млрд грн.

Согласно данным обзора небанковского финансового сектора НБУ за ноябрь 2024 года, количество ломбардов в Украине за последние 5 лет уменьшилось почти втрое: из 302 компаний в 2020-м до 108 по состоянию на февраль 2025 года. При этом размер активов не изменился. По состоянию на ноябрь 2024 года они составили 3,98 млрд грн против 3,85 млрд грн в 2020 году.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+60
Coreinside
Coreinside
3 марта 2025, 12:23
#
Чим довше війна, тим кращі справи у ломбардів.
І не тільки в них…
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 марта 2025, 12:56
#
Епоха заможності?
+
0
Exba
Exba
3 марта 2025, 13:40
#
Золотий вік
+
0
bonv
bonv
3 марта 2025, 13:19
#
Гірше ж точно не буде © По приколу.
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