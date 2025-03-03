Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита в Лондоне объявил о введении новых санкций против 10 физических и 21 юридического лица из россии, сообщает его пресс-служба.
Канада объявила о новых санкциях в отношении россии
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Что известно
В публикации говорится, что ограничения касаются девяти «лидеров военизированных организаций, сформировавшихся после [ЧВК] „Вагнер“, одного члена связанного с ними высшего военного руководства россии, девяти военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети Кремля, и 12 аффилированных организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в рамках этой сети».
Всего под санкциями Канады оказались более 3 тыс. физических и юридических лиц.
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