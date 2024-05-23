В рамках внедрения экономических санкций против рф за нарушение суверенитета Украины в Канаде было заблокировано активов и средств на общую сумму более 457 млн канадских долларов (более $350 млн). Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, ответственной за контроль соблюдения санкций, пишет Укринформ.
Канада заморозила российского имущества и средств более чем на $350 миллионов
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Замороженные активы
«С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций на свыше 317,2 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по россии», — заявили правоохранители .
В полиции добавили, что заблокировали также финансовые операции на сумму 387,2 тыс. долл. и заморозили активов на 116,1 тыс. долл., связанных с подсанкционными белорусскими лицами.
Добавим, что в прошлый раз подобные монетарные данные в отношении канадских антироссийских санкций были обнародованы в сентябре прошлого года и с тех пор общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 16 млн канадских долл., хотя перечень подсанкционных лиц был расширен.
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