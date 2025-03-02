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2 марта 2025, 10:00 Читати українською

Украина получит от Британии 2,26 млрд фунтов на оборону

1 марта министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд). Об этом говорится в сообщении министерства.

1 марта министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд).
Фото: mof.gov.ua

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Детали

В церемонии подписания, состоявшейся в онлайн формате, приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Денежные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом $50 млрд.

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование закупки оборонных материалов в соответствии с потребностями Украинской стороны.

«Великобритания продолжает стоять на защите Украины. И сегодняшнее соглашение, способствующее усилению обороноспособности Украины, является подтверждением тому. Я благодарен Правительству Британии за эту поддержку и лично Рейчел Ривз за значительные усилия, способствовавшие этому Соглашению», — подчеркнул министр финансов Украины.

Напомним

В рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 Украина уже получила $1 млрд от США и 3 млрд евро от ЕС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Bookseller
Bookseller
2 марта 2025, 10:19
#
Ну прям помощь так помощь 🤣. Я думаю, никому не надо напоминать, что такие деньги 3 млрд долларов НБУ сливает за месяц. 🙃
+
+15
squeez
squeez
2 марта 2025, 10:22
#
И я о том же подумал, а где еще 40+ ярдов взять ?
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 марта 2025, 11:07
#
Не хвилюйтесь, нам Євросоюз допоможе

EU за 2024 рік надав Україні 18,7€ мільярдів підтримки
EU за 2024 рік надав росії 21,9€ мільярдів сплати за нафту/газ
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