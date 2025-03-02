За последние два месяца в Украину было импортировано 31 709 автомобилей, что свидетельствует о спросе на подержанные и новые транспортные средства. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.
С начала года в Украину ввезено более 31 тысячи автомобилей — МВД
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Наибольшую долю среди ввозимых автомобилей традиционно составляют легковые автомобили.
Украинцы выбирают экологию
Все больше автовладельцев пересаживаются на «экологические» автомобили. Так, с начала 2025 года в Украине зарегистрировали 7239 электрокаров. Из них ввезенных из-за границы — 6024 и 1215 — новые.
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Источник: Минфин
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