С начала года в Украину ввезено более 31 тысячи автомобилей — МВД

За последние два месяца в Украину было импортировано 31 709 автомобилей, что свидетельствует о спросе на подержанные и новые транспортные средства. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.

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Наибольшую долю среди ввозимых автомобилей традиционно составляют легковые автомобили.

Украинцы выбирают экологию

Все больше автовладельцев пересаживаются на «экологические» автомобили. Так, с начала 2025 года в Украине зарегистрировали 7239 электрокаров. Из них ввезенных из-за границы — 6024 и 1215 — новые.

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Какой цвет авто лидирует

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