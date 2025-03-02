НБУ за неделю сократил продажу валюты на межбанке

За неделю с 24 по 28 февраля Нацбанк продал на межбанке $742,2 млн, при этом купил $280 тыс. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Валютные интервенции

Чистая продажа валюты за неделю сократилась до $742 млн по сравнению с $1,19 млрд неделей ранее.

С начала 2025 года Нацбанк продал на межбанке $6,45 млрд, а купил — всего $6,81 млн.

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