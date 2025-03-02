МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год

В Международном валютном фонде сообщили , что по итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивают в 3,5%, но в 2025 году он может замедлиться до 2−3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и длительной войны, пишут «Украинские новости».

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Оценка МВФ

Отмечается, что инфляция продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом исчислении в январе, что обусловлено ростом цен на пищевые продукты и оплату труда.

Международные резервы Украины достигли $43 миллиарда по состоянию на январь 2025 года благодаря внешней финансовой помощи.

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В МВФ отметили чрезвычайно высокие риски для экономики из-за неопределенности перспектив мира и последующего восстановления Украины.

Напомним

Как писал «Минфин», в декабре 2024 года Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины на уровне 4% в этом году и 2,5−3,5% — в следующем и в то же время спрогнозировал ощутимое улучшение в 2026—2027 годах.

В МВФ ожидают, что рост ВВП Украины в 2026—2027 годах увеличится — до 5,3% и 4,5% соответственно. При этом база таковых расчетов не детализируется.