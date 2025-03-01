Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро

Украина и Италия подписали Соглашение о вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 13 миллионов евро . Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

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Что известно

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 г. по совместной инициативе Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон на базе Секретариата Энергетического Сообщества.

В настоящее время анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

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За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности.