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1 марта 2025, 8:00 Читати українською

Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о седьмом пересмотре программы EFF

Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Фото: depositphotos

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Подробности

Общий объем программы составляет около $15,5 млрд в 2023—2027 годы, из которых уже привлечено $9,8 млрд.

Переговоры с участием экспертов МВФ вместе с представителями Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и других органов власти проходили в Киеве и Варшаве в течение 20−28 февраля.

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Эксперты МВФ отметили эффективность выполнения условий Программы по Украине. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря были выполнены. Внедрено семь структурных маяков, еще один маяк выполнен с задержкой.

Стороны достигли понимания ряда дальнейших политик и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин остается преданным комплексному плану реформ. Внедрение мер и политик позволит сохранить макрофинансовую стабильность и ускорить евроинтеграционные процессы в стране.

«Эффективное и слаженное сотрудничество с МВФ является одним из ключевых элементов в поддержке финансовой стабильности Украины в условиях неопределенности. Украина продолжает плодотворно работать над внедрением совместно определенных реформ», — добавил министр финансов.

Напомним

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,5 млрд (11,6 млрд СДР).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $148 млрд на 2023−2027 годы.

В целом с начала полномасштабного вторжения Украина получила более $12,4 млрд финансирования от МВФ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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