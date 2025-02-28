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28 февраля 2025, 18:56 Читати українською

Промышленная инфляция превысила 30%

Рост цен производителей промышленной продукции в январе 2025 года к декабрю 2024 года замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года. В то же время, годовая промышленная инфляция в Украине в январе превысила 30%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Рост цен производителей промышленной продукции в январе 2025 года к декабрю 2024 года замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.

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«На фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей) промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024-го)», — прокомментировал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной.

Больше всего цены производителей выросли в следующих отраслях промышленности:

  • поставка электроэнергии, газа, пара (+53%);
  • производство фармацевтических продуктов (+35,9%);
  • производство пищевых продуктов (20,6%).

Гетманцев считает, что в ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на пищевые продукты, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость).

По его мнению, полномасштабная война, продолжающаяся три года, объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор.

На макроуровне это влияние проявляется из-за огромного двойного дефицита бюджета (≈24% ВВП, без грантов) и внешней торговли (счета текущих операций, ≈7% ВВП), который «закрывается за счет международной помощи».

На микроуровне — из-за роста затрат бизнеса на энергообеспечение, оплату труда, логистику и т. д.

В то же время с точки зрения макрофинансовой стабильности, подчеркнул Гетманцев, финансовая ситуация объективно лучше, чем в начале полномасштабного вторжения.

«Сейчас ситуация контролируемая: полностью закрытая потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть следующего года, достаточные международные резервы для поддержания стабильности обменного курса», — пояснил глава парламентского комитета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
bonv
bonv
28 февраля 2025, 20:01
#
Або і більше…
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