В Revolut ответили на претензии НБУ

Британский необанк Revolut уже ранее сообщил украинскому регулятору о своих планах в Украине и в перспективе стремится получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ . Об этом говорится в заявлении Revolut, полученном LIGA.net по электронной почте.

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Что известно

Накануне Национальный банк опубликовал заявление, в котором указал, что зарегистрированный в Литве Revolut Bank UAB, через который в феврале Revolut запустил финансовые услуги резидентам Украины, не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

Также Нацбанк подчеркнул, что нормы законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Комментарий необанка

«Revolut уделяет приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провел тщательную оценку перед предоставлением услуг резидентам Украины на трансграничной основе», — говорится в заявлении необанка.

Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, который базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы.

«Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения», — уверяют в Revolut и добавляют, что уже предоставляют услуги сотням тысяч украинских клиентов в Европейском Союзе и за его пределами.

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