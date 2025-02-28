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28 февраля 2025, 15:38 Читати українською

В Revolut ответили на претензии НБУ

Британский необанк Revolut уже ранее сообщил украинскому регулятору о своих планах в Украине и в перспективе стремится получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ. Об этом говорится в заявлении Revolut, полученном LIGA.net по электронной почте.

Британский необанк Revolut уже ранее сообщил украинскому регулятору о своих планах в Украине и в перспективе стремится получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ.

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Что известно

Накануне Национальный банк опубликовал заявление, в котором указал, что зарегистрированный в Литве Revolut Bank UAB, через который в феврале Revolut запустил финансовые услуги резидентам Украины, не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

Также Нацбанк подчеркнул, что нормы законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Комментарий необанка

«Revolut уделяет приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провел тщательную оценку перед предоставлением услуг резидентам Украины на трансграничной основе», — говорится в заявлении необанка.

Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, который базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы.

«Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения», — уверяют в Revolut и добавляют, что уже предоставляют услуги сотням тысяч украинских клиентов в Европейском Союзе и за его пределами.

К теме: Revolut: какие возможности и комиссии ждут пользователей из Украины

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+105
Я_ __
Я_ __
28 февраля 2025, 15:46
#
«„Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу“, — запевняють у Revolut і додають, що вже надають послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами.»

Гарно мокнули НБУ у вологі фантазії пишного))
+
+75
financialGenius
financialGenius
28 февраля 2025, 15:53
#
Согласен , револют не только по ес работает и это не должно приследоваться законом хранить деньги под юрисдикцией ес . Тем более они тут больше защищены и гарантированная сумма больше , плюс очень много плюшек которые открывают двери на фондовые рынки , металлы, золото , криптовалюту и курс обмена лучше . Вообщем одни плюсы я вижу .
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
28 февраля 2025, 16:22
#
А как же добровольно-принудительный меморандум? Разве Revolut не мечтает его подписать по просьбам трудящихся?
+
+75
Vadimra
Vadimra
28 февраля 2025, 16:21
#
Свободу не спинити
+
0
malfar
malfar
28 февраля 2025, 17:53
#
Ще б обмін CRS ігнорували, було б взагалі супер…
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