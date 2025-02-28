С первого дня весны 2025 года в Украине начнут применять новые формы фискальных чеков для регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
С 1 марта кассы в Украине обязаны выдавать фискальные чеки нового образца
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Новые чеки предусмотрены приказом министерства № 601 от 22 ноября. Изменения относятся ко всем пользователям классических и программных РРО.
Чеки, выданные по ранее действовавшей форме, не будут считаться расчетным документом. Использование старого формата чеков будет считаться нарушением законодательства.
Новые чеки планировали ввести еще с 1 января, но Минфин по просьбе бизнеса отложил их введение на два месяца. Отсрочки больше не будет.
«Одним из ключевых источников информации для этой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до введения новых требований в расчетных документах не указываются», — пояснили в министерстве.
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