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28 февраля 2025, 13:44 Читати українською

В Минсоцполитики рассказали о выплатах для ВПЛ с 1 марта

С 1 марта 2025 года произойдет автоматическое переназначение выплат для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые являются получателями помощи, еще на один 6-месячный период, при условии соответствия критериям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

С 1 марта 2025 года произойдет автоматическое переназначение выплат для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые являются получателями помощи, еще на один 6-месячный период, при условии соответствия критериям.
Фото: НБУ

Выплаты будут продолжены автоматически и без дополнительных обращений. Размер пособия составляет:

  • 2 000 грн — для взрослых,
  • 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.

Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью или семьи, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Отмечается, что около 1,2 млн ВПЛ в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание.

Субсидия на аренду жилья

Вместе с тем, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид поддержки — субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:

  • выехали из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;
  • или в которых жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
  • арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Семьи из ВПЛ могут самостоятельно выбрать удобный для себя инструмент поддержки. Например, два пенсионера с минимальной пенсией, которые получают помощь в размере 2 000 грн не всегда могут позволить себе аренду индивидуального жилья. Однако, используя субсидию на аренду жилья, это покрытие может быть гораздо больше и достигать 4 000−5 000 грн.

Для примера: 2 пенсионера из ВПЛ, которые получают только минимальную пенсию, и арендуют 1-комнатную квартиру, если:

  • арендуют ее в г. Днепр могут получить субсидию на аренду жилья в размере 6 500 грн,
  • арендуют в г. Житомир могут получить субсидию на аренду жилья в размере 7 100 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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