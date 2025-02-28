В январе 2025 года глобальные продажи легковых автомобилей составили 6 782 098 ед., что на 1,9% больше по сравнению с январем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные GlobalData, сообщает Укравтопром.
На мировом рынке вырос спрос на новые авто. Где больше всего покупают машины
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Где больше всего покупают новые авто
- Наибольшее количество легковушек было реализовано в Китае — 1 963 464 ед. (-1,4%).
- США на втором месте по продаже автомобилей — 1 108 924 ед. (+4,5%).
- На европейских рынках было продано 1 008 694 авто (-3,2%).
Напомним
«Минфин» писал, что в январе 2025 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% — до 831,2 тыс. ед. При этом электромобили и гибриды — главные драйверы роста авторынка ЕС.
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Источник: Минфин
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