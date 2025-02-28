Курс валют на 28 февраля: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро — на 27 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 27 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро подешевел на 14 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 43,15 грн, а продают за 43,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 43,41−43,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,14−43,16 грн/евро.

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