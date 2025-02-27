Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Зодиак», символизирующую вечную связь между человеком и вселенной. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Зодиак» из серебра (фото)
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Дизайн
На реверсе монеты изображена живописная украинская деревня под звездным небом, а также увлеченно наблюдающий за созвездиями мальчика, формируя образ, передающий чувство мечтательности, стремление к знаниям и связи с родным домом. Вечерний пейзаж создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.
На аверсе изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных кругом и разделенных на 12 равных секторов с указанием астрологических знаков и названий. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.
Характеристики
- Номинал — 10 гривен,
- Монета изготовлена из серебра 925 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
- Тираж — до 15 000 штук.
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Где купить
Реализация памятной монеты интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 4 марта 2025 и будет осуществляться по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины.
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