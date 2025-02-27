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27 февраля 2025, 18:34 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Зодиак» из серебра (фото)

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Зодиак», символизирующую вечную связь между человеком и вселенной. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Зодиак», символизирующую вечную связь между человеком и вселенной.
Фото: НБУ

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Дизайн

На реверсе монеты изображена живописная украинская деревня под звездным небом, а также увлеченно наблюдающий за созвездиями мальчика, формируя образ, передающий чувство мечтательности, стремление к знаниям и связи с родным домом. Вечерний пейзаж создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.

На аверсе изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных кругом и разделенных на 12 равных секторов с указанием астрологических знаков и названий. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.

Характеристики

  • Номинал — 10 гривен,
  • Монета изготовлена из серебра 925 пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
  • Тираж — до 15 000 штук.

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Где купить

Реализация памятной монеты интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 4 марта 2025 и будет осуществляться по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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