Энергоатом и Westinghouse договорились о совместной работе по строительству энергоблоков ХАЭС

НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse договорились об совместной работе по усилению безопасности будущих энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции и адаптации топлива для них. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Отмечается, что во время встречи руководство Энергоатома и Westinghouse обсудило ключевые аспекты повышения безопасности энергоблоков Хмельницкой АЭС № 3 и № 4.

«Westinghouse сейчас проводит GAP-анализ проекта Х3, Х4 для внедрения современных систем безопасности, в частности, длительного отвода тепла от герметичного ограждения реакторного отделения», — говорится в сообщении.

При этом на достроенных энергоблоках планируется добиться уровня безопасности современных реакторов AP1000 от Westinghouse.

Аналогичные системы уже применены на Ровенской АЭС.

Также на встрече договорились продолжить работу по адаптации топлива Westinghouse для энергоблоков Х3, Х4, включая опцию 18-месячного цикла перегрузки, — отметили в Энергоатоме.

Над этими проектами будет работать общая команда специалистов Энергоатома и Westinghouse.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада поддержала разблокирование подписи закона № 11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии для Хмельницкой АЭС.