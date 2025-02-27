Мужчины-волонтеры будут перевозить гуманитарку по общим правилам пересечения границы

Военнообязанные мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Отмечается, что правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением Кабмина от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины.

«С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях», — говорится в сообщении.

Ранее водителям призывного возраста, которые осуществляли перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, разрешали выезжать за границу через систему «Путь» Укртрансбезопасности на основании писем Министерства развития общин и территорий или областных военных администраций.

Такие мужчины могли непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, но эта норма больше не действует.