Военнообязанные мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Мужчины-волонтеры будут перевозить гуманитарку по общим правилам пересечения границы
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Отмечается, что правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением Кабмина
«С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях», — говорится в сообщении.
Ранее водителям призывного возраста, которые осуществляли перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, разрешали выезжать за границу через систему «Путь» Укртрансбезопасности на основании писем Министерства развития общин и территорий или областных военных администраций.
Такие мужчины могли непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, но эта норма больше не действует.
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