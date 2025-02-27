Франция ведет переговоры с Украиной о добыче полезных ископаемых для оборонной промышленности — министр

Франция также ведет переговоры с Украиной о возможных поставках минерального сырья для своей оборонной промышленности. Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил в четверг утром на Franceinfo, передает Укринформ.

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По его словам, Париж ни в коем случае не рассматривает это как форму возмездия или возмещения за оказанную помощь, в отличие от США.

«Вы должны знать, что я вместе с моим коллегой, министром обороны Украины, обсуждаем этот вопрос для наших собственных нужд. Наша оборонная промышленность будет нуждаться в ряде ключевых сырьевых материалов для систем вооружений не только в следующем году, но и на следующие 30−40 лет, и нам нужно их диверсифицировать», — заявил Лекорню.

По словам министра, о переговорах по редкоземельному сырью его попросил президент Макрон, поэтому они продолжаются с октября прошлого года.

«Не на европейском уровне. На французском уровне», — уточнил Лекорню.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и в частности средствами по реализации украинских полезных ископаемых.

Соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.