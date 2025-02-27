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27 февраля 2025, 15:01 Читати українською

Импорт электромобилей в Украину за год вырос на треть

В 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Укравтопром.

В 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее.
Фото: pixabay.com

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Из общего количества новыми были 16 474 авто (+52%), а 45 503 — подержанные (+26%).

Новые авто

Отмечается, что чаще всего новые электромобили завозили из Китая.

Топ-5 стран поставщиков новых электромобилей:

  • Китай — 14 635 ед.;
  • Япония — 552 ед.;
  • Германия — 382 ед.;
  • Великобритания — 368 ед.;
  • Бельгия — 216 ед.

Подержанные авто

В то же время лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Топ-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

  • США — 17 235 ед.;
  • Германия — 7 318 ед.;
  • Корея — 6 274 ед;
  • Великобритания — 4 180 ед.;
  • Китай — 2 573 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
27 февраля 2025, 15:27
#
Поширена інформація про можливе закриття автозаправних станцій від 1 березня не відповідає дійсності.
Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.
Він наголосив, що критична інфраструктура не залишиться без пального, а якщо якісь документи не відповідатимуть реаліям, їх просто переглянуть.
«Якщо якийсь документ чомусь не відповідає - значить, його треба переписати. Але ринок це не зупинить. Вони можуть відтермінувати дію цього документа, а коли він буде готовий — поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну», — пояснив Куюн.
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