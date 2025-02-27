Импорт электромобилей в Украину за год вырос на треть

В 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Укравтопром.

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Из общего количества новыми были 16 474 авто (+52%), а 45 503 — подержанные (+26%).

Новые авто

Отмечается, что чаще всего новые электромобили завозили из Китая.

Топ-5 стран поставщиков новых электромобилей:

Китай — 14 635 ед.;

Япония — 552 ед.;

Германия — 382 ед.;

Великобритания — 368 ед.;

Бельгия — 216 ед.

Подержанные авто

В то же время лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Топ-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

США — 17 235 ед.;

Германия — 7 318 ед.;

Корея — 6 274 ед;

Великобритания — 4 180 ед.;

Китай — 2 573 ед.

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