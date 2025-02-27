В 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Укравтопром.
Импорт электромобилей в Украину за год вырос на треть
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Из общего количества новыми были 16 474 авто (+52%), а 45 503 — подержанные (+26%).
Новые авто
Отмечается, что чаще всего новые электромобили завозили из Китая.
Топ-5 стран поставщиков новых электромобилей:
- Китай — 14 635 ед.;
- Япония — 552 ед.;
- Германия — 382 ед.;
- Великобритания — 368 ед.;
- Бельгия — 216 ед.
Подержанные авто
В то же время лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.
Топ-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:
- США — 17 235 ед.;
- Германия — 7 318 ед.;
- Корея — 6 274 ед;
- Великобритания — 4 180 ед.;
- Китай — 2 573 ед.
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Комментарии - 1
Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.
Він наголосив, що критична інфраструктура не залишиться без пального, а якщо якісь документи не відповідатимуть реаліям, їх просто переглянуть.
«Якщо якийсь документ чомусь не відповідає - значить, його треба переписати. Але ринок це не зупинить. Вони можуть відтермінувати дію цього документа, а коли він буде готовий — поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну», — пояснив Куюн.