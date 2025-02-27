ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины на 2025 год на 1,2 процентных пункта. Об этом сообщает ЕБРР в отчете «Региональные экономические перспективы».

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Сейчас прогноз роста ВВП Украины составляет 3,5%, в то время как сентябрьский отчет предполагал 4,7%. Этот пересмотр является следствием длительного экономического давления из-за полномасштабной войны и роста инфляции в стране.

Отмечается, что, несмотря на трудности в 2024 году, украинская экономика выросла на 3%, что является значительным достижением на фоне продолжающейся российской агрессии.

Рост реального ВВП заметно замедлился с более чем на 5% в первой половине 2024 года до примерно 2% во второй половине года.

Более высокие цены на электроэнергию, коррекция тарифов на коммунальные услуги и обесценивание гривны стали основными факторами, повлиявшими на рост инфляции в Украине.

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Прогнозируется, что экономика Украины вырастет на 5% в 2026 году при условии, что в этом году будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий.

Дефицит бюджета Украины на 2025 год прогнозируется на уровне 19,4% ВВП и будет полностью профинансирован путем внешнего финансирования бюджета в размере $38,4 млрд. Эта сумма включает:

$13,7 млрд от ЕС в рамках Механизма расширенного финансирования Украины,

$22 млрд от стран G7 на основе доходов от замороженных российских активов,

$2,7 млрд от МВФ.