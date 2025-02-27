В Минфине прокомментировали первый аукцион по обмену облигаций государственного займа

19 февраля 2025 г. Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели свой первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Это нововведение способствует более эффективному управлению государственным долгом и ликвидностью, а также является важной вехой в развитии рынка государственных облигаций Украины», — говорится в сообщении.

Аукционы по обмену государственных облигаций (switch-аукционы) позволяют обменивать ранее выпущенные государственные долговые инструменты (вскоре погашаемые инструменты или неликвидные инструменты) на новые или недавно размещенные бумаги. Это помогает сглаживать график погашения госдолга и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.

В Украине аукционы государственных облигаций через платформу Bloomberg производятся с 2019 года.

Аукцион по обмену государственных облигаций, состоявшийся 19 февраля 2025 года, стал первым, в рамках которого была применена новая функция этой платформы.

Она позволяет участникам рынка подавать заявки на новые облигации в обмен на облигации с более коротким сроком обращения или менее ликвидные бумаги в пределах одной транзакции вместо двух отдельных операций.

«Это существенно улучшает операционную эффективность для контрагентов и упрощает процесс расчетов», — подчеркнули в Министерстве финансов.

«После нескольких месяцев подготовки при поддержке Bloomberg мы рады объявить о начале проведения switch-аукционов в Украине. Благодаря новой функции платформы аукционов Bloomberg мы получили возможность обменивать приближающиеся к погашению государственные облигации на новые выпуски. Это положительно повлияет на ликвидность торгуемых на рынке инструментов», — отметил Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов 19 февраля впервые проводит аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В сентябре 2024 года Кабинет Министров урегулировал возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), делегировав соответствующие полномочия Минфина.

В Министерстве финансов объясняли, что эти изменения приняты в целях имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024−2026 годы и призваны повысить эффективность управления государственным внутренним долгом.