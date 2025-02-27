Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2025 увеличился на 87,03 млрд грн до 7,07 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Госдолг Украины в январе вырос на 87 миллиардов гривен
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В частности, по состоянию на 31 января 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,07 трлн. грн., или $168,99 млрд.
В январе 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $2,93 млрд.
Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5,14 трлн грн (72,74% от общей суммы), или $122,9 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,93 трлн грн (27,26%), или $46,07 млрд.
Государственный долг Украины составил 6,78 трлн грн (95,91% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $162,08 млрд.
Гарантированный государством долг Украины составил 289,08 млрд. грн. (4,09%), или $6,91 млрд. грн.
Напомним
«Минфин» писал, что с начала полномасштабного вторжения средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза, а средневзвешенная срочность увеличилась вдвое — до 12,26 года.
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