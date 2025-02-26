В Украине с начала года зарегистрировали более 7 тысяч электромобилей: какие цвета самые популярные

С начала 2025 года в Украине зарегистрировали 7 239 электромобилей, среди которых ввезенных из-за рубежа — 6 024, а также 1 215 новых. Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

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Самые популярные цвета электромобилей:

серый — занимает первое место (32%);

белый — на втором месте (29%);

черный — замыкает тройку (18%).

В МВД напомнили, что автомобили с электрическим двигателем освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Кроме того, за ними закрепляются исключительно зеленые номерные знаки.

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