Шмыгаль раскрыл детали работы совместного с США Фонда восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будет работать совместный с США инвестиционный Фонд восстановления Украины. Выступление Шмыгаля в правительстве транслировалось во время телемарафона, сообщает «Европейская правда».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Премьер рассказал, что соглашение с Соединенными Штатами предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между США и Украиной, достижения продолжительного мира, совместной деятельности по восстановлению Украины.

«Вклад Украины — это часть наших будущих доходов, что очень важно, не существующих или предыдущих», — подчеркнул он.

«Будущие доходы, полученные Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, используемой для транспортировки или добычи соответствующих полезных ископаемых — это будет вклад Украины, 50% таких доходов мы будем вкладывать в этот общий с США фонд восстановления Украины», — пояснил Шмыгаль.

По его словам, США также со своей стороны будут вносить соответствующие взносы.

Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины и США в развитие Украины, в восстановление, безопасность.

Читайте также: Россия может согласиться на использование замороженных $300 миллиардов для восстановления Украины — Reuters

«Фондом управляют правительства Украины и США, это совместное управление и реинвестированные доходы, которые вносятся в фонд, будут повторно инвестироваться. То есть фонд будет работать по определенной спирали реинвестиций в Украину. Средства, которые этот фонд будет вкладывать и зарабатывать, будут снова и снова реинвестироваться в восстановление и в дальнейшем в развитие и развитие нашего государства», — сказал он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, фонд будет действовать и все решения будут приниматься с согласия обоих участников.