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26 февраля 2025, 15:43 Читати українською

Шмыгаль раскрыл детали работы совместного с США Фонда восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будет работать совместный с США инвестиционный Фонд восстановления Украины. Выступление Шмыгаля в правительстве транслировалось во время телемарафона, сообщает «Европейская правда».

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будет работать совместный с США инвестиционный Фонд восстановления Украины.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Премьер рассказал, что соглашение с Соединенными Штатами предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между США и Украиной, достижения продолжительного мира, совместной деятельности по восстановлению Украины.

«Вклад Украины — это часть наших будущих доходов, что очень важно, не существующих или предыдущих», — подчеркнул он.

«Будущие доходы, полученные Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, используемой для транспортировки или добычи соответствующих полезных ископаемых — это будет вклад Украины, 50% таких доходов мы будем вкладывать в этот общий с США фонд восстановления Украины», — пояснил Шмыгаль.

По его словам, США также со своей стороны будут вносить соответствующие взносы.

Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины и США в развитие Украины, в восстановление, безопасность.

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«Фондом управляют правительства Украины и США, это совместное управление и реинвестированные доходы, которые вносятся в фонд, будут повторно инвестироваться. То есть фонд будет работать по определенной спирали реинвестиций в Украину. Средства, которые этот фонд будет вкладывать и зарабатывать, будут снова и снова реинвестироваться в восстановление и в дальнейшем в развитие и развитие нашего государства», — сказал он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, фонд будет действовать и все решения будут приниматься с согласия обоих участников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
26 февраля 2025, 15:48
#
Хочемо в ЄС, але підписуємо угоди з США, котрі вже хотіли нас кинути на 350 лярдів доларів США з копалинами натомість нічого не надаючи, відхиляємо пропозицію ЄС по корисних копалинах, але говоримо про те, що будемо переприв`язувати курс гривні з долара до євро, хоча США ясно дають всім зрозуміти, що з доларової залежності нікого не відпустять, при тому що ми на континенті Європи, але активніше чомусь співпрацюємо не з ЄС, а з США, все «зрозуміло», все «логічно», прийдемо проситися знов в ЄС, нас і пошлють до США :)
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