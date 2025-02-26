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26 февраля 2025, 12:34 Читати українською

Выполнен один из просроченных маяков МВФ: Рада приняла закон о создании Высшего админсуда

Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда.
Фото: pixabay.com

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«Совет проголосовал в целом № 12368−1 о создании Высшего административного суда. За — 234. Все правки подтвердили», — написал он в Telegram.

По словам Железняка, таким образом, Украина выполнила один из просроченных маяков МВФ, где дедлайн был 31 декабря прошлого года.

Народный депутат пояснил, что на самом деле изменена концепция и решено создать два суда: Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд.

Конкурс на должности судей

По его словам, в течение одного месяца после вступления закона в силу Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в созданные суды.

«Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением экспертного совета (в течение трех лет)», — отметил Железняк.

Формирование экспертного совета

Он напомнил, что согласно законодательству в состав экспертного совета входят 6 человек: 3 — от Совета судей Украины и 3 — от международных и иностранных организаций.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
26 февраля 2025, 14:07
#
Плодят дармоедов.
+
0
bonv
bonv
26 февраля 2025, 14:13
#
Президент США Дональд Трамп продовжує публічну критику українського лідера Володимира Зеленського. Цього разу господар Білого дому звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури. Відповідний допис Трамп опубликував у соцмережі Truth Social. «Уявіть собі, скромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він, без США і «Трампа», ніколи не зможе закінчити. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, «зникла», — написав Трамп. При цьому він повторив раніше вже спростовані неправдиві розрахунки про те, що США начебто витратили на підтримку України на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Разом з тим Трамп знову зачепив тему виборів в Україні, поставивши їх відсутністю під час війни у провину Зеленському. «Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить — це грати на Байдені «як на скрипці». Диктатор без виборів», — написав американський президент.
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