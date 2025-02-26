Выполнен один из просроченных маяков МВФ: Рада приняла закон о создании Высшего админсуда

Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Совет проголосовал в целом № 12368−1 о создании Высшего административного суда. За — 234. Все правки подтвердили», — написал он в Telegram.

По словам Железняка, таким образом, Украина выполнила один из просроченных маяков МВФ, где дедлайн был 31 декабря прошлого года.

Народный депутат пояснил, что на самом деле изменена концепция и решено создать два суда: Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд.

Конкурс на должности судей

По его словам, в течение одного месяца после вступления закона в силу Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в созданные суды.

«Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением экспертного совета (в течение трех лет)», — отметил Железняк.

Формирование экспертного совета

Он напомнил, что согласно законодательству в состав экспертного совета входят 6 человек: 3 — от Совета судей Украины и 3 — от международных и иностранных организаций.