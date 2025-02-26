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26 февраля 2025, 10:11 Читати українською

В Украине с начала войны в 2,4 раза возросло количество долгов за штрафы ПДД — Опендатабот

735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД зафиксировали в прошлом году по данным Единого реестра должников. Почти 83% всех должников мужчины, в то же время доля женщин растет каждый год. Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД зафиксировали в прошлом году по данным Единого реестра должников.
Фото: depositphotos

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Подробности

Из 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были уплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн штрафов по состоянию на конец прошлого года.

Количество производств из-за невыплаченных штрафов стабильно растет. На 33% долгов увеличилось в прошлом году, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной — в 2,4 раза.

83% должников по штрафам ПДД в прошлом году — мужчины. Почти половина производств, открытых в 2024, приходится на мужчин 25−45 лет. В то же время доля нарушений среди женщин растет из года в год. Если в 2021 году таких производств было только 9%, то сейчас увеличилось до 17%. Заметим, что без информации об общем количестве активных водителей в Украине невозможно сделать вывод, что мужчины или женщины нарушают чаще.

10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали в Днепропетровской области. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесщина — 7,8%.

За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины — на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской — +57%.

В 3 раза в среднем увеличилось просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост в Закарпатской области — в 5 раз.

В Одесской и Тернопольской — почти в 4 раза. Уменьшилось производство на Луганщине (-89.7%), Донецкой области (-30.4%) и Херсонщине (-27.2%). Следует отметить, что достоверных данных с временно оккупированных территорий и приближенных к боевым действиям не существует.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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