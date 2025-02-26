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26 февраля 2025, 9:54 Читати українською

Сроки для перебронирования работников продлили до 31 марта

Кабмин 25 февраля разрешил предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников, сделать это до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. Об этом говорится в сообщении на сайте правительственного портала.

Кабмин 25 февраля разрешил предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников, сделать это до 31 марта.

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Что известно

Кроме того, предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.

«Правительство продолжает переходный период обновления статуса критически важных предприятий до 31 марта, оставляя текущие решения о бронировании действующими. Из-за трудностей, вызванных российскими кибератаками в начале года, мы продолжили возможность как подать документы на обновление критичности, так и перебронировать сотрудников. Для нас важно, чтобы все нуждающиеся в дополнительном времени получили такую возможность. Бронирование — важная составляющая эффективной работы экономики, ведь аналитика показывает, что статус критических имеют 12% предприятий, но именно они в 2022—2023 годах принесли 67% доходов всех предприятий в стране», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как подать заявление на бронирование через «Дию»

Подать заявление на бронирование работников можно только через портал «Дия». Это значит, что руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы — процесс проходит полностью в электронном формате. Важно: если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки предварительное бронирование необходимо аннулировать.

  1. Авторизоваться на портале Дия.
  2. Выбрать услугу «Бронирование работников» и нажать «Подать заявление».
  3. Внести нужные данные работников.
  4. Подтвердить уровень их заработной платы.
  5. Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).
  6. Ожидать результата — сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал Дия.

Подтвержденное бронирование отображается в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности — до 1 года.

Статус критически важного предприятия

Статус критически важного предприятия могут получить компании, отвечающие трем критериям, определенным Правительством. Два из них обязательны:

  • средняя зарплата работников не менее 20000 грн;
  • отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий предприятие может выбрать один из следующих:

  • уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах);
  • валютные поступления свыше 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов);
  • стратегическое значение для экономики и безопасности государства (определено правительственным перечнем, ПКМУ № 83 от 04.03.2015);
  • важное значение для отдельной отрасли экономики или территориального общества (критерии определяются соответствующими государственными органами, ОВА);
  • статус резидента Дия
  • снабжение электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.

Как получить статус критически важного предприятия

  1. Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагрополитики и т. п.).
  2. Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине).
  3. Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней).
  4. Получить официальное доказательство.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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