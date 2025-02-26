Президент США Дональд Трамп выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов так называемой «золотой картой», которую можно было бы купить за $5 миллионов как путь к американскому гражданству. Об этом пишет Reuters.
«Золотая карта» вместо визы: Трамп хочет продавать инвесторам гражданство за $5 миллионов
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Что известно
Трамп сообщил, что заменит программу иммиграционных инвесторов «EB-5», позволяющую иностранным инвесторам стать постоянными жителями США, на так называемую «золотую карту».
Программа EB-5 предоставляет «зеленые карты» иностранцам, обещающим инвестировать в бизнес США.
«Мы будем продавать золотую карту. Мы собираемся поставить цену на эту карту около $5 миллионов», — добавил он.
«Это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к (американскому) гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», — сказал Трамп, добавив, что подробности о схеме будут обнародованы через две недели.
Трамп добавил, что, возможно, российские олигархи могут претендовать на золотые карты, когда журналист спросил, имеют ли эти люди право.
«Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, очень приятные люди», — сказал он.
Напомним
Программа EB-5 для иммигрантов-инвесторов была создана Конгрессом в 1990 году, чтобы «стимулировать экономику США путем создания новых рабочих мест и капиталовложений иностранными инвесторами».
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