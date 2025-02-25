Укрнафта в 2024 году пробурила 10 новых скважин и начала еще 12. В целом компания уже пробурила 32 000 метров, что на 280% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.
Укрнафта в прошлом году увеличила объем бурения на 280%
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Подробности
Отмечается, что 10 новых скважин успешны и имеют дебит выше прогнозного. Строительство еще 12 скважин началось в 4 квартале 2024 года и сейчас находится на разных стадиях реализации.
«Укрнафта запустила амбициозную программу бурения и интенсификаций на одном из самых молодых месторождений компании — работаем собственными станками, в сложных горных условиях», — отметил директор компании Сергей Корецкий.
Планы на 2025 год
Всего в 2025 году планируется 30 новых скважин.
Напомним
«Минфин» писал, что в 2024 году Укрнафта по сравнению с 2023 годом увеличила добычу нефти до 1,418 млн тонн и добычу газа — до 1,17 млрд кубометров.
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