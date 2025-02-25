Метро на Виноградарь: Верховный Суд принял окончательное решение по делу на 140 миллионов

Верховный Суд поставил точку по делу о взыскании более 139 млн грн с компании «Киевметрострой», которая должна была строить метро из Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положила выделенные деньги на депозит. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Установив, что бюджетные деньги были размещены на депозитных счетах, столичная прокуратура еще в 2021 году обратилась в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн. грн. в пользу столичной общины.
Дело рассматривалось судами неоднократно. В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.
Не соглашаясь с указанными решениями судов, подрядчик обжаловал их Верховного Суда, который отказал в удовлетворении кассационную жалобу общества и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.
Напомним
Новые станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» в Киеве начали строить еще в 2019 году. Сначала их планировали открыть в декабре 2021 года, а общий бюджет строительства составил около 1 млрд грн.
В сентябре 2021 года генеральный подрядчик проекта компания «Киевметрострой» обратилась с просьбой продлить срок действия договора, поскольку не успевала завершить работы до конца года. Компания подала иск в суд, требуя перенести срок сдачи станций с ноября 2021 на май 2023 года.
Хотя в феврале 2023 года «Киевметрострой» объявил о возобновлении работ, с осени строительство фактически остановилось. В результате «Киевский метрополитен» расторг договор из-за срыва сроков.
В августе 2024 года «Киевский метрополитен» заключил договор с ООО «Группа компаний «Автострада» на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь.
Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13,78 млрд. грн.
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