Более 60% госбюджета в январе направили на безопасность и оборону

Расходы общего фонда госбюджета Украины на сектор безопасности и обороны в январе 2025 года составили 131 млрд грн, что составляет 61,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Куда направляли деньги

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки),

горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

Напомним

«Минфин» писал, что за январь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 214,1 млрд грн, что на 63,9 млрд грн, или на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.