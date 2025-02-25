Немецкие автопроизводители активно адаптируются к китайским потребителям

Немецкие производители автомобилей премиум-класса изо всех сил пытаются закрепиться на китайском рынке электромобилей. Об этом пишет Укравтопром со ссылкой на Automobilwoche.

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В 2024 году BMW занимала лишь 0,9% китайского рынка электромобилей, Mercedes-Benz — 0,3%, Audi — 0,2%.

Признавая свои недостатки, эти бренды сосредотачиваются на сфере программного обеспечения и цифровых услуг, приспосабливаясь ко вкусам китайских потребителей.

Чтобы ускорить инновации, они перемещают научно-исследовательские ресурсы в КНР.

Инвестиции

BMW инвестирует 2,6 млрд евро в Шэньян для разработки своих электромобилей «нового класса», запуск которых запланирован на 2026 год.

Mercedes-Benz объявил об инвестициях в размере 1,6 млрд евро.

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Audi использует свое партнерство по SAIC для быстрой разработки нового китайского суббренда электромобилей, дебют которого состоится на автосалоне в Шанхае уже в апреле.

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