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25 февраля 2025, 17:46 Читати українською

Индонезия и Apple договорились об отмене запрета на продажу iPhone 16 — Bloomberg

Министерство промышленности Индонезии на этой неделе подпишет соглашение с Apple по отмене запрета на продажу iPhone 16. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Министерство промышленности Индонезии на этой неделе подпишет соглашение с Apple по отмене запрета на продажу iPhone 16.
Фото: pixabay.com

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Ожидается пресс-брифинг и быстрая выдача разрешения на продажу iPhone 16 в Индонезии.

Это соглашение завершает начавшееся в октябре противостояние после того, как Индонезия отказалась выдать разрешение на продажу последнего устройства Apple, ссылаясь на несоответствие требованиям местного производства смартфонов и планшетов.

Apple тогда предложила инвестировать $1 млрд в экономику Индонезии и президент Прабово Субианто приказал министрам принять это предложение. Однако в прошлом месяце Министерство промышленности неожиданно оставило запрет в силе, пытаясь добиться более выгодных условий.

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Кроме того, Apple возьмет на себя обязательство обучать местных специалистов в области исследований и разработки, чтобы они могли затем создавать аналогичное программное обеспечение и разрабатывать собственные товары, сообщили источники.

Этот шаг призван удовлетворить требования правительства Индонезии, которое настаивало на создании Apple научно-исследовательских центров в стране, добавили они.

При этом Apple не планирует в ближайшее время начинать производство iPhone в Индонезии.

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Хотя стороны достигли согласия по отмене запрета, Индонезия раньше отказывалась от своих решений, поэтому соглашение еще может сорваться.

На прошлой неделе министр промышленности Индонезии объявил, что Apple с 2020 по 2023 годы уплатила $10 млн долга правительства за нарушение местных правил.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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