MicroStrategy увеличивает биткоин-портфель на $2 млрд

Компания Strategy (ранее MicroStrategy), известная своими значительными инвестициями в биткоин , совершила самую большую за последние два месяца покупку криптовалюты. Было приобретено 20356 BTC на сумму 1,99 миллиарда долларов . Об этом сообщил руководитель компании Майкл Сейлор, передает издание BeInCrypto.

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Детали покупки и общий портфель

По словам Сейлора, средняя цена приобретения составила 97 514 долларов за один биткоин. Общий портфель компании составляет 499 096 BTC, на приобретение которых было потрачено 33,1 миллиарда долларов. По состоянию на начало 2025 года доходность инвестиций в биткоин составила 6,9%.

Динамика акций MicroStrategy

Несмотря на масштабные инвестиции в криптовалюту, акции MicroStrategy показывают тенденцию к понижению. За последний месяц стоимость акций упала почти на 16%. Аналитики объясняют это несколькими причинами: недавним падением цены биткоина и значительными продажами акций компании для финансирования покупок криптовалюты.

Масштабы владения биткоинами и дальнейшие планы

Стоит отметить, что компания Майкла Сейлора владеет более 2% от общего количества биткоинов, когда-либо выпущенных. MicroStrategy планирует привлечь 42 миллиарда долларов капитала к 2027 году. Эти средства будут получены путем продажи акций и конвертируемых облигаций и направлены на дальнейшие покупки биткоина.

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