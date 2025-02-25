Страхование военных рисков будет серьезным стимулом для дальнейшего развития ипотечного кредитования — Рожкова

В конце прошлого года Министерство экономики подало в Верховную Раду разработанный вместе с Национальным банком законопроект о создании системы страхования военных рисков. Об этом на конференции FinYear рассказала первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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Ипотечное кредитование

«Мы провели очень много коммуникаций с рынком, бизнес ассоциациями, финсектором и нашими международными партнерами и страховыми брокерами. И считаем, что принятие этого законопроекта и создание на его основе системы страхования военных рисков будет серьезным стимулом для дальнейшего развития ипотечного кредитования», — отметила Рожкова.

Она также отметила, что сегодня ипотека существует благодаря государственной программе поддержки «єОселя», которая почти полностью заменила собой кредитование с помощью рыночных механизмов.

«Для их восстановления нужно работать над стратегией развития ипотеки, которая станет одним из приоритетов Национального банка на 2025 год», — сообщила она.