Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12295-д по автострахованию, предусматривающий компенсацию расходов для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщил его автор, глава
Автогражданка для участников боевых действий: Рада приняла законопроект
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12295-д по автострахованию, предусматривающий компенсацию расходов для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщил его автор, глава
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Что предлагает документ
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Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получат право на полное покрытие расходов на страховые премии по автогражданке за счет госбюджета. Это правило будет действовать во время военного положения и еще год после его завершения.
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Лица с инвалидностью в результате войны получат скидку 50% на автогражданку, если их автомобиль имеет объем двигателя до 2500 куб. см или мощность электродвигателя до 100 кВт.
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Участники боевых действий и лица с инвалидностью получат временное освобождение от обязанности договора обязательного страхования на транспортное средство до 30 июня 2025 года.
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