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25 февраля 2025, 10:01 Читати українською

Денежные переводы в Украину сократились на $2 млрд в год — регулятор

Сумма денежных переводов Украины со всего мира через официальные и неофициальные каналы сократилась до $9,6 млрд в 2024 году по сравнению с $11,6 млрд в 2023 году. Об этом говорится в данных НБУ, пишет Лига.

Сумма денежных переводов Украины со всего мира через официальные и неофициальные каналы сократилась до $9,6 млрд в 2024 году по сравнению с $11,6 млрд в 2023 году.
Фото: depositphotos

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Сколько перечислено в Украину

Из-за платежных систем перевода денег (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено в Украину почти $2,5 млрд в эквиваленте. Это на 4,6% меньше, чем за 2023 год.

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила $267 (в 2023 году — $256).

Из каких стран пересказывали больше всего

Из-за платежных систем наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (19,39%), Израиля (16,8%), Германии (10,8%), Италии (10,21%) и Великобритании (9,41%).

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Лидерами по сумме переводов в Украину были три платежных системы: Western Union — 37,58% всех переводов, MoneyGram — 19,20%, RIA — 18,33%.

В НБУ отмечают, что именно через канал платежных систем в 2024 году украинцам поступала гуманитарная помощь ряда международных организаций.

Традиционно через платежные системы перевода средств в предыдущие годы до полномасштабного вторжения поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. В 2024 году эта тенденция сохранилась.

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Источник: Минфин
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