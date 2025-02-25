В последующие годы мы ожидаем, что экономика продолжит расти, темпами 3,6-4% — Рожкова

Несмотря на полномасштабную войну, постоянные массированные обстрелы и нехватку кадров, украинская экономика в целом адаптировалась к сложным условиям и росла, а общая макроэкономическая среда была благоприятной для финансового сектора. Об этом на конференции FinYear рассказала первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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Рост ВВП

«По нашим предварительным оценкам, в прошлом году ВВП вырос на 3,4%. Это несколько ниже наших прогнозов, но все же рост. В последующие годы мы ожидаем, что экономика продолжит расти темпами 3,6−4% в год. Этот рост будет происходить благодаря возобновлению потребительского спроса, восстановлению разрушенных объектов», — пояснила Рожкова.

Если говорить о фискальных вызовах, то объем дефицита бюджета значителен, отметила Рожкова.

«Дефицит покрывается благодаря помощи наших партнеров. В прошлом году мы получили $42 миллиарда финансовой помощи. В текущем году ожидаем, что этот объем составит около $38,4 миллиарда. Общий объем финансовой помощи, оказанной с начала полномасштабной войны, — свыше $120 млрд. Это предоставляет нам возможность финансировать дефицит бюджета без включения эмиссии», — отметила первый заместитель главы НБУ.

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