Польские депутаты приняли закон, предусматривающий ограничение права на убежище для иностранцев. Документ предусматривает временное лишение такого права сроком не более 60 дней. Об этом пишет сайт In Poland.
В Польше ограничат права на убежище для иностранцев
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Решение принимается на основании представления Министра внутренних дел. Целью введения новых норм является недопущение дестабилизации ситуации в стране.
Несмотря на ограничения, пограничная служба будет принимать заявления о предоставлении международной защиты от несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин, а также лиц, которые могут нуждаться в особом отношении, в том числе по возрасту или состоянию здоровья.
Ограничения также не будут распространяться на лиц, в случае которых есть обстоятельства, которые, по мнению Пограничной службы, «четко указывают на то, что она находится под реальным риском в стране, с которой она непосредственно прибыла» на территорию Польши.
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