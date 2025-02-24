В Польше ограничат права на убежище для иностранцев

Польские депутаты приняли закон, предусматривающий ограничение права на убежище для иностранцев. Документ предусматривает временное лишение такого права сроком не более 60 дней. Об этом пишет сайт In Poland.

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Решение принимается на основании представления Министра внутренних дел. Целью введения новых норм является недопущение дестабилизации ситуации в стране.

Несмотря на ограничения, пограничная служба будет принимать заявления о предоставлении международной защиты от несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин, а также лиц, которые могут нуждаться в особом отношении, в том числе по возрасту или состоянию здоровья.

Ограничения также не будут распространяться на лиц, в случае которых есть обстоятельства, которые, по мнению Пограничной службы, «четко указывают на то, что она находится под реальным риском в стране, с которой она непосредственно прибыла» на территорию Польши.