Канада передаст Украине средства, вырученные от замороженных российских активов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 5 миллиардов канадских долларов (3,52 миллиарда долларов США). Эти деньги будут получены от замороженных российских активов. Об этом Трюдо сообщил во время пленарного заседания «Поддерживай Украину» в Киеве, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

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Финансовая помощь и поддержка энергобезопасности

По словам премьер-министра, Канада передаст Украине первый транш помощи, профинансированный за счет поступлений от замороженных активов россии. Кроме того, будет предоставлен грант для поддержки энергетической безопасности Украины, пострадавшей от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Военная помощь: БМП и другое оборудование

Оттава также предоставит Киеву дополнительную военную помощь. В частности, речь идет о 25 боевых машинах пехоты LAV III.

Дополнительная поддержка: спутники, тренажеры и прочее

Канада также предоставит Украине систему спутников и четыре тренажера для истребителей F-16. Эта помощь будет предоставлена в ближайшие месяцы. «Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи», — добавил премьер-министр Канады.