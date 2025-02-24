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24 февраля 2025, 13:12 Читати українською

ООН: 5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой еды. Наихудшая ситуация — в прифронтовых областях

В начале четвертого года войны примерно 5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой продовольствия, и наибольшие потребности наблюдаются в прифронтовых районах. Об этом говорится в релизе Всемирной продовольственной программы ООН.

В начале четвертого года войны примерно 5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой продовольствия, и наибольшие потребности наблюдаются в прифронтовых районах.

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Нехватка продовольствия

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, миллионы людей вынуждены сокращать потребление пищи, отказываться от собственных приемов пищи в пользу детей или брать средства взаймы, чтобы прокормить семью.

ООН продолжает ежемесячно оказывать продовольственную и денежную помощь почти 1,5 миллиона украинцев, преимущественно в прифронтовых областях.

Несмотря на это, 54% жителей Херсона сталкиваются с умеренной или тяжелой формой недостатка продовольствия. В Запорожской области этот показатель составляет 43%, а в Донецкой — 39%.

В противоположность, Киевская, Львовская и Ровенская области имеют самый низкий показатель, где менее 7% населения нуждаются в помощи в сфере продовольственной безопасности.

«Семьи в прифронтовых областях Украины вынуждены каждый день думать о том, как обеспечить себя», — сказал Ричард Рейган, директор ВПП ООН в Украине.

«Они борются за то, чтобы каждый день иметь еду на столе. Пока мы надеемся на устоявшийся мир в стране, которую называют житницей мира, мы имеем реальность, в которой гуманитарная помощь является спасением для миллионов людей».

Согласно мониторинговым данным, 72% получающих продовольственную помощь отметили, что им пришлось сократить количество пищи, пропускать приемы пищи или покупать менее питательную пищу.

Напомним

Вблизи линии фронта, коммерческие цепи поставки нарушены, инфраструктура часто повреждена или уничтожена, а рабочих мест и возможностей заработка значительно не хватает. Там, где магазины работают и имеют достаточное количество продуктов, большинство населения не может позволить себе приобрести питательную пищу из-за роста цен.

В прошлом году стоимость основных продуктов выросла на 25 процентов, а некоторые основные овощи подорожали более чем вдвое.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
KValera
KValera
24 февраля 2025, 13:25
#
Зато у ВПО отобрали 2000 грн которые обещали платить до окончания войны
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