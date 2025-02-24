Австралия ввела самый большой за три года пакет санкций против рф

Австралия объявила крупнейший с февраля 2022 года пакет санкций против лиц и организаций, связанных с рф. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Энтони Албанезе, передает Укринформ.

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Пакет санкций

«Австралия с первого дня четко дала понять, что россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями. Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд для 70 человек, а также целевые финансовые санкции для 79 организаций», — говорится в сообщении.

Новые ограничения направлены против лиц, поддерживающих незаконные администрации россии на востоке Украины и в Крыму, «включая так называемых министров, судей и прокуроров», а также лиц, ответственных за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей.

Санкции также нацелены на физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

Под санкции также попали объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах россии, а также «распространяющие дезинформацию с целью подрыва поддержки Украины и правительств во всем мире».

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину Австралия ввела более 1 400 санкций.

«Сегодня мы еще больше усилили торговые ограничения против россии, запретив поставки коммерческих беспилотников и компонентов к ним, включая предоставление сопутствующих услуг», — добавляется в сообщении.

В правительстве напомнили, что Австралия выделила более $1,5 млрд, чтобы помочь Украине защитить себя, в том числе свыше $1,3 млрд. на военную поддержку в виде жизненно необходимого оборудования для поля боя и тренировки украинских сил.

Австралия в очередной раз призвала россию немедленно прекратить войну и полностью придерживаться своих обязательств по международному праву, в том числе по защите гражданского населения и обращению с военнопленными.