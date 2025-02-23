Основатель компании SpaceX, производящей терминалы Starlink, Илон Маск завил, что информация о возможном отключении Украины от спутниковой системы Starlink является ложной. Об этом он сообщил в соцсети X.
Маск опроверг информацию о том, что США шантажировали Украину отключением Starlink
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«Это неправда. Reuters лжет. Они уступают в этом только AP (Associated Propaganda) среди традиционных лживых СМИ», — написал он.
Так американский миллиардер отреагировал на публикацию агентства Reuters, которое написало, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной системе Starlink, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых.
Альтернатива Starlink
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на фоне новостей о вероятности отключения Starlink заявил, что Украина имеет альтернативу американской спутниковой системе.
«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить „пропало все“. Во-первых — не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — написал он в своем Telegram-канале.
Польша оплатила услуги Starlink для Украины
Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины, поэтому оснований для ее отключения нет.
«Мы платим и будем платить абонентскую плату за спутниковый Интернет для Украины. Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать деловой контракт на предоставление коммерческих услуг, стороной которого является Польша», — написал он в X.
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Комментарии - 1
Трамп может позволить себе любой каприз…