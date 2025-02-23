В Украине с марта будут тестировать электронные акцизные марки для алкоголя и табака

С 1 марта 2025 г. в Украине начнется тестирование электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров, которая предусматривает маркировку алкогольных напитков и табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет электронными акцизными марками. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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С 1 марта по 31 декабря 2025 года будет продолжаться тестирование программного обеспечения Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

В настоящее время продукция должна быть маркирована бумажными акцизными марками. Дополнительно могут быть нанесены графические элементы электронных марок, но так, чтобы не перекрывать QR-код, штрих-код и другие реквизиты бумажной марки.

Новая электронная система позволит:

генерировать серийные номера марок,

формировать уникальные идентификаторы,

осуществлять активацию и деактивацию электронных марок,

также отслеживать перемещение маркированной продукции.

В налоговой отметили, что до внедрения электронных марок акцизного налога предприятия должны маркировать продукцию бумажными марками в соответствии с Постановлением КМУ № 1251, регламентирующим способ наклеивания марок и их обязательные реквизиты.

Налоговики напомнили, что с 1 января 2026 года контроль за перемещением произведенных или ввозимых товаров (алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах) будет осуществляться с помощью электронных марок акцизного налога. Это предусмотрено Законом Украины от 29 июня 2023 № 3173-IX.

Напомним

В Украине с 1 сентября 2023 ввели новые акцизные марки. Предыдущий дизайн водяного знака на защищенной бумаге был постоянным с 2003 года. Это привело к появлению большого количества подделок.