«Киевстар» подал повторную заявку на покупку Tabletki.ua

Мобильный оператор «Киевстар» подал повторную заявку в Антимонопольный комитет по покупке онлайн-сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua. Так, оператор подал вторую заявку в АМКУ 14 февраля. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

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Первую заявку в ноябре 2024 года АМКУ отклонил. Вероятно, это произошло из-за ареста 47% корпоративных прав «Киевстара», который суд снял 29 ноября.

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Сумма сделки

Как отмечает издание, приобретение Tabletki.ua может обойтись «Киевстару» в $30−80 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что Антимонопольный комитет предоставил разрешение «Киевстару» на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon. Соглашение по поглощению Uklon может обойтись «Киевстару» в $40−80 млн.

Летом 2022 года Киевстар приобрел контрольную долю в крупнейшей украинской медицинской информационной системе Helsi.