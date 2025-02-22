ЕС готовит военную помощь Украине на 20 миллиардов евро — Bloomberg

Европейский Союз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины около 20 млрд евро ($20,9 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

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ЕС пытается согласовать такую помощь для Киева на фоне усилий президента США Дональда Трампа достичь быстрого мирного урегулирования с россией.

Инициатива будет направлена на доставку артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, ударных ракет высокой точности, беспилотников и другого оружия.

Кроме того, новый пакет военной поддержки должен укрепить украинские военные бригады.

Когда согласуют пакет помощи

На этой неделе на встрече министров иностранных дел ЕС стремится достичь принципиального согласия этой инициативы, которая предусматривает взносы как в виде вооружения, так и в денежной форме от государств-членов и стран-единомышленников.

После этого лидеры Евросоюза должны согласовать сумму и утвердить пакет помощи.

Эти сроки могут сместиться, поскольку Венгрия заявила о намерении противостоять любой новой военной помощи Украине, а Германия готовится к досрочным парламентским выборам, которые пройдут в воскресенье 23 февраля.

Когда Трамп запустил процесс переговоров с Москвой Е С спешит разработать планы поддержки Украины, предоставить стране гарантии безопасности в случае мирного соглашения с россией и увеличить собственные расходы на оборону.

Напомним

Недавно издание Politico сообщало, что страны-члены Европейского Союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с россией.

Два анонимных дипломата заявили, что пакет военной помощи на 6 млрд евро является отправной точкой, и он может увеличиться до 10 млрд евро или больше, поскольку европейские страны будут изучать свои запасы, чтобы понять, что они могут прислать в Украину.