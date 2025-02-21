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21 февраля 2025, 19:17 Читати українською

Переводы в Украину упали до $9,6 миллиарда в год

За прошлый год в Украине со всего мира было перечислено около $9,6 млрд в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки). Это на $2 миллиарда меньше, чем в 2023 году и на треть меньше, чем в 2021 году, когда они достигали рекордной отметки в $15 млрд, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

За прошлый год в Украине со всего мира было перечислено около $9,6 млрд в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).

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Так, в Украине за 2024 год с использованием платежных систем «перевода средств» (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было переведено почти $2,5 млрд в эквиваленте, что на 4,6% меньше, чем за 2023 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украине .

Из-за платежных систем «перевода средств» наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (19,39%), Израиля (16,80%), Германии (10,80%), Италии (10,21%) и Великобритании (9,41%).

Лидерами по сумме переводов в Украину стали:

  • Western Union (платежная организация — резидент США) — 37,58% всех переводов;
  • MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 19,20% всех переводов;
  • RIA (платежная организация — резидент США) — 18,33% всех переводов.

Кроме того, в прошлом году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы «перевода средств», составил 1,34 трлн грн ($33,2 млрд), что на 83% больше, чем за 2023 год. Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году — 862 грн).

В Нацбанке напомнили, что деятельность на территории Украины в 2024 году осуществляли 24 платежных системы «перевода средств», из которых 15 — созданы резидентами и 9 — нерезидентами (четыре системы из США, три — из Великобритании, по одной — из Грузии и Канады).

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Mini Mi
Mini Mi
21 февраля 2025, 19:22
#
Не хочуть кляті ухилянти підтримувати патріотів. Вже й паспорти їм прикрили і мінієд створили, а вони такі невдячні!
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BobKickass
BobKickass
21 февраля 2025, 19:31
#
Перекази в Україну впали на $9,6

Виходячи з тексту, впали до $9,6
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R S
R S
21 февраля 2025, 19:33
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Поясните мне неграмотному, а каким образом подсчитывают кол-во валюты, завезённое через неофициальные каналы (путём передачи из рук в руки)???
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Kharakternyk
Kharakternyk
21 февраля 2025, 19:41
#
Так тут і людей вже поменшало… лише армія казнокрадів не зменшується.
І да, впали на 2, а не на 9,6. Без грантів вже важче правильно подавати інформацію?
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